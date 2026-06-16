"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Estados Unidos. Miles de fanáticos comenzaron a llegar a las ciudades sede para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, mientras crece la expectativa por el estreno frente a Argelia.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, las canciones de cancha vuelven a ocupar un lugar central entre los hinchas. Después del fenómeno que representó "Muchachos" durante el Mundial de Qatar 2022, una nueva composición intenta ganarse un lugar en el repertorio albiceleste.

Se trata de "Selección yo te sigo", una canción creada por el artista Luqiano, que fue presentada en el programa Infobae Mundial, conducido por Marcelo Tinelli desde Estados Unidos.

Una propuesta que busca acompañar a la Scaloneta

La nueva canción apareció en un momento especial para los fanáticos argentinos. Con la ilusión renovada y la posibilidad de volver a ver a la Selección peleando por el título, muchos hinchas ya comenzaron a adoptar nuevas melodías para acompañar al equipo durante el torneo.

Luqiano, cuyo nombre real es Luciano Matías Quiroga, interpretó el tema junto a sus músicos y expresó su deseo de que la canción pueda instalarse en las tribunas durante el Mundial.

Aunque todavía es pronto para saber si alcanzará la repercusión que tuvo "Muchachos", la composición ya comenzó a generar repercusión entre los seguidores de la Albiceleste.

El origen de la melodía

Uno de los detalles que llamó la atención de los hinchas es que la canción utiliza como base musical el clásico "Para no olvidar", de Los Rodríguez.

La melodía no resulta extraña para muchos fanáticos del fútbol argentino, ya que desde hace tiempo es utilizada en distintas adaptaciones realizadas por hinchadas y suele escucharse especialmente en el estadio de River Plate.

Sobre esa estructura musical, el artista construyó una letra cargada de referencias vinculadas a la historia reciente de la Selección Argentina y al sentimiento nacional.

Messi, Maradona, Malvinas y Favaloro

La composición combina distintos elementos que forman parte del imaginario popular argentino.

Por un lado, aparecen referencias a Lionel Messi y a los cuestionamientos que el capitán recibió a lo largo de su carrera antes de alcanzar la gloria mundial.

También hay menciones a las Islas Malvinas y a la polémica eliminación de Argentina en el Mundial de 1994 tras el recordado caso de doping que involucró a Diego Armando Maradona.

Otro de los momentos destacados del tema es el homenaje al prestigioso médico René Favaloro, una de las figuras más admiradas de la historia argentina.

La mezcla de fútbol, identidad nacional y emoción busca conectar con los sentimientos que suelen aflorar durante cada Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya está en marcha para Argentina

Mientras la canción comienza a recorrer redes sociales y grupos de hinchas, la Selección se prepara para iniciar su camino en la competencia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni debutará frente a Argelia este martes 16 de junio en el Kansas City Stadium.

Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania el 27 de junio, ambos encuentros en el Dallas Stadium.

Con el sueño de volver a conquistar el mundo intacto, los fanáticos ya buscan una nueva banda sonora para acompañar cada paso de la Scaloneta.

La letra completa de "Selección yo te sigo"

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, envidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

Juro que yo no elegí ser argentino...

Un privilegio, fui bendecido...

Se me infla el pecho, soy argentino...

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, envidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

Juro que yo no elegí ser argentino...

Un privilegio, fui bendecido...

Y como el Diego, soy argentino.

@tycsports "SELECCIÓN YO TE SIGO, CON VOS SIEMPRE VOY A TODOS LADOS..." %uD83C%uDFB6%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Desde Estados Unidos nació un nuevo hit para alentar a la Scaloneta en el Mundial 2026. %uD83C%uDF99%uFE0F @matipelliccioni %u266C sonido original - TyC Sports

Una canción que buscará ganarse a los hinchas

Cada Mundial deja imágenes, historias y canciones que quedan grabadas en la memoria colectiva. Con la vara alta que dejó "Muchachos", "Selección yo te sigo" intentará abrirse camino entre los fanáticos argentinos durante la Copa del Mundo 2026.

La decisión final, como siempre ocurre con los himnos populares, estará en manos de las tribunas. Si los hinchas la hacen propia, la canción de Luqiano podría transformarse en una de las melodías que acompañen a la Selección en una nueva aventura mundialista.