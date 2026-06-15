Scaloni confirmó que el Dibu Martínez "está bien" y que sería el titular para el debut contra Argelia

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni despejó una de las principales dudas que rodeaban al equipo. El entrenador confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra en buenas condiciones físicas y, salvo algún contratiempo de último momento, será titular frente a Argelia.

Además, el técnico campeón del mundo reveló que Julián Álvarez logró recuperarse de su problema en el tobillo y también está disponible para integrar el equipo.

Scaloni confirmó al Dibu y destacó la recuperación de Julián Álvarez

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni se mostró confiado respecto al estado físico del arquero argentino.

"Emiliano está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar", afirmó el entrenador al ser consultado por la situación del Dibu Martínez.

La otra noticia positiva estuvo relacionada con Julián Álvarez, quien había generado preocupación por molestias en uno de sus tobillos durante los últimos días.

"Julián tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción", explicó Scaloni.

El entrenador también se refirió al presente del equipo y destacó la tranquilidad con la que llega la Selección al inicio de una nueva Copa del Mundo.

Scaloni llevó calma a los argentinos en conferencia de prensa.

"Estamos de la misma manera que el primer día. Equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección y para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso", señaló.

Respecto del funcionamiento del equipo, adelantó que durante los entrenamientos se trabajaron distintas variantes tácticas, aunque aclaró que la identidad del conjunto no cambiará.

"Siempre probamos opciones, tanto para el inicio como para distintos momentos del partido. La esencia del equipo será la misma", sostuvo.

Scaloni también dedicó elogios a Lionel Messi, que disputará una nueva Copa del Mundo con la camiseta argentina."Leo siempre ha estado y siempre fue fundamental. Ahora lo será aún más y se lo ve bien", aseguró.

Sobre el rival del debut, el técnico evitó cualquier exceso de confianza y destacó las virtudes de Argelia.

"Vamos a enfrentar a una buena selección. Ha hecho méritos para estar en el Mundial. Tiene buenos jugadores adelante, mediocampistas con buen pie y capacidad para adaptarse a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y seguramente nos pondrá las cosas difíciles", analizó.

Finalmente, Scaloni valoró la recepción que tuvo la delegación argentina en Kansas City, ciudad donde se disputará el encuentro.

"La ciudad nos recibió muy bien. Hace calor, pero para entrenar está bien y nuestro centro de trabajo es impecable", concluyó.



