Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ESCÁNDALO

La FIFA investiga al árbitro Shaun Evans por un gesto de supremacismo blanco

El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, calificó el ademán de Shaun Evans como "neonazi" y exigió la expulsión del colegiado del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Mundial 2026 de la FIFA tiene su primera gran polémica arbitral y no por la sanción o la omisión de algún cobro en particular, sino por una actitud fuera del campo de de juego. El protagonista es el australiano Shaun Evans, investigado por la FIFA por un gesto ante del partido entre Alemania y Curazao.

Según la organización antidiscriminación Fare Network, socio oficial del organismo rector del fútbol mundial, constituye un símbolo "neonazi" asociado al supremacismo blanco. La entidad no dudó en su calificación y exigió la expulsión inmediata de Evans del torneo.

Desde el entorno del árbitro, descartaron de esa teoría y aseguraron que se trató sólo de un gesto.

Además, aseguran que Evans simplemente estaba rascándose el pulgar con los dedos en un gesto sin ninguna carga simbólica y también que hacía una broma que se denomina "juego del círculo".

Los próximos días se sabrá si finalmente la FIFA sanciona o no por sus acciones.


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Australia