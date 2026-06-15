La FIFA investiga al árbitro Shaun Evans por un gesto de supremacismo blanco

El Mundial 2026 de la FIFA tiene su primera gran polémica arbitral y no por la sanción o la omisión de algún cobro en particular, sino por una actitud fuera del campo de de juego. El protagonista es el australiano Shaun Evans, investigado por la FIFA por un gesto ante del partido entre Alemania y Curazao.

Según la organización antidiscriminación Fare Network, socio oficial del organismo rector del fútbol mundial, constituye un símbolo "neonazi" asociado al supremacismo blanco. La entidad no dudó en su calificación y exigió la expulsión inmediata de Evans del torneo.

Desde el entorno del árbitro, descartaron de esa teoría y aseguraron que se trató sólo de un gesto.

Además, aseguran que Evans simplemente estaba rascándose el pulgar con los dedos en un gesto sin ninguna carga simbólica y también que hacía una broma que se denomina "juego del círculo".

Los próximos días se sabrá si finalmente la FIFA sanciona o no por sus acciones.



