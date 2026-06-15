Irán vs. Nueva Zelanda, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Irán y Nueva Zelanda jugarán hoy lunes, desde las 22 en el estadio de Los Ángeles, por la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro del cotejo será el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien estará acompañado como asistentes por sus compatriotas Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra, mientras que Yusuke Araki de Japón estará en el VAR.

Irán comienza su andar en una Copa del Mundo en la que tuvo varios conflictos en la previa, tal es así que Estados Unidos le negó la posibilidad de tener un bunker en su territorio. Llega a este duelo tras las victorias en los amistosos frente a Costa Rica, Gambia y Mali.

Nueva Zelanda, con Tim Payne como figura inesperada, llega a la cita mundialista con la ilusión de pasar la fase de grupos. El equipo de Oceanía, que juega las eliminatorias para la Copa del Mundo en Asia, llega con derrotas ante Inglaterra y una alarmante caída por 4-0 ante Haití.

Probable formación de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei

Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley

Cómo ver en vivo Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

El partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, será televisado en vivo por Flow, DGO y Telecentro Play.