Israel bombardeó el Líbano en medio de las negociaciones por un acuerdo de paz

Los enfrentamientos en Medio Oriente volvieron a intensificarse este sábado luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel realizaran nuevos bombardeos en el sur del Líbano.

La ofensiva se produjo en medio de crecientes expectativas por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán destinado a reducir las tensiones en la región y poner fin a varios frentes abiertos del conflicto.

La guerra dejó miles de muertos y heridos, agravando una crisis que afecta a gran parte de la población libanesa.

Nuevos ataques en el Líbano complican las negociaciones para reducir la tensión regional

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), aviones de combate israelíes atacaron una zona rural de la localidad de Dibbin, ubicada a menos de diez kilómetros de la frontera entre ambos países.

El bombardeo ocurrió durante las primeras horas de la mañana y, de acuerdo con los reportes preliminares, no dejó víctimas fatales ni heridos.

La nueva incursión militar se produjo apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos,, asegurara quecon Irán que podría formalizarse en los próximos días.

El mandatario sostuvo que el acuerdo se encuentra en su etapa final y que abriría la puerta a una reducción de la violencia en varios puntos estratégicos de Medio Oriente.

Sin embargo, desde Teherán las autoridades se mostraron más cautelosas. Funcionarios iraníes señalaron que todavía no existe un acuerdo definitivo y aclararon que las negociaciones continúan abiertas.

De hecho, aunque reconocieron avances importantes, insistieron en que aún quedan aspectos centrales por resolver antes de anunciar el fin de las hostilidades.

La posibilidad de una tregua sigue siendo incierta mientras las operaciones militares continúan sobre distintos puntos de la región.

Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con el futuro del Líbano. Mientras Irán considera indispensable que cualquier entendimiento contemple un alto el fuego en ese país, el gobierno israelí mantiene una postura diferente.

El primer ministro Benjamín Netanyahu sostiene que las operaciones militares continuarán mientras considere que Hezbollah representa una amenaza para la seguridad israelí.

La organización Chií, respaldada por Irán, sigue siendo uno de los principales actores del conflicto. Durante las últimas jornadas, reivindicó varios ataques contra posiciones israelíes, mientras que el ejército de Israel aseguró haber alcanzado decenas de objetivos vinculados con la infraestructura del grupo armado.

El escenario también refleja el fracaso de los intentos diplomáticos impulsados en las últimas semanas. A comienzos de mes, representantes israelíes y libaneses participaron en conversaciones en Washington para alcanzar una tregua.

Estados Unidos e Irán mantienen contactos para avanzar hacia un entendimiento, aunque persisten diferencias clave sobre los términos de un eventual acuerdo.

No obstante, la propuesta quedó condicionada al retiro de Hezbollah de determinadas zonas fronterizas y al cese de los ataques. La milicia rechazó esas condiciones y pidió a las autoridades libanesas abandonar las negociaciones.

Mientras tanto, la situación humanitaria continúa deteriorándose. De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública del Líbano, los ataques registrados desde el 2 de marzo provocaron la muerte de al menos 3.756 personas y dejaron más de 11.600 heridos.

En este contexto, la posibilidad de una tregua sigue siendo incierta. Aunque Washington, Teherán y otros actores internacionales intentan avanzar hacia una solución negociada, los nuevos bombardeos y la persistencia de los enfrentamientos evidencian que la paz aún parece lejana en una de las regiones más inestables del mundo.



