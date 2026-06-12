Difunden detalles del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Pakistán

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, bajo condición de anonimato, expuso los puntos principales del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, concebido como una vía para alcanzar los objetivos de la administración que lidera Donald Trump.

El líder de Pakistán oficio de mediador.

Las cadenas de noticias CNN, CBS News y NBC News reportaron que el memorando preliminar busca restablecer la estabilidad regional tras la reciente ruptura del cese de hostilidades.

El borrador oficial incluiría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, el cual se había quebrado esta semana al reanudarse los ataques por ambas partes.

Reapertura de Ormuz y el desarme nuclear controlado

El primer eje de la negociación dispone la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico marítimo anterior al conflicto en un plazo aproximado de 30 días, sumado al levantamiento del bloqueo norteamericano sobre las terminales portuarias iraníes.

El segundo término del acuerdo establece una serie de medidas de control que "conducen al desmantelamiento" del desarrollo atómico de Teherán.

Según precisó la fuente oficial, el mecanismo permitirá que Estados Unidos "obtenga el material enriquecido", el cual posteriormente sería "destruido in situ y sacado del país" bajo estrictos protocolos de seguridad.

El proceso técnico para desactivar las instalaciones demandará tiempo y abrirá una instancia de deliberación específica de 60 días una vez rubricado el documento base.

Actualmente, las estimaciones de inteligencia indican que Irán posee unas 1.000 libras de uranio enriquecido almacenadas a gran profundidad en su planta de Isfahán.

Las autoridades evalúan alternativas técnicas para su neutralización definitiva, entre las que destaca la dilución del material con uranio de menor pureza, un esquema logístico complejo debido a que se opera con recursos altamente volátiles e inflamables.

Alivio económico sujeto al cumplimiento de compromisos

Como contrapartida, la nación persa se vería "liberada de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchísimos años", aunque los beneficios comerciales y financieros quedarán estrictamente condicionados a la aplicación efectiva de lo pactado.

"Los iraníes no obtienen nada por la firma del memorando de entendimiento ni por la negociación en sí misma", enfatizó el funcionario de Washington, aclarando que las recompensas económicas se otorgarán por tramos acumulativos a medida que se entregue el material nuclear y se desmantelen los complejos militares.

El convenio también pretende garantizar un escenario de paz duradero en la región, exigiendo el cese del financiamiento a la violencia terrorista mediante la aplicación de un severo régimen de inspecciones internacionales que avale la sostenibilidad del pacto.

A pesar del optimismo y de estimar las probabilidades de firma definitiva entre un 80% y un 85% para los próximos días, la diplomacia estadounidense advirtió que el proceso aún no ha alcanzado el 100% de certezas.