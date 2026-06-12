Conflicto en Medio Oriente: Trump aseguró que el acuerdo con Irán podría cerrarse este fin de semana

A más de tres meses de iniciado el conflicto en Medio Oriente, que dejó miles de muertos, destrozos materiales y la suba en el precio del petróleo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su país e Irán están cerca de concretar un acuerdo que pondría fin a los enfrentamientos en la región.

Si bien el mandatario afirmó que el entendimiento ya fue alcanzado a nivel político y que podría ser firmado durante una ceremonia prevista para este fin de semana en Europa, desde el gobierno iraní aclararon que todavía no existe una decisión final sobre el texto negociado.

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La declaración de Trump tuvo lugar en un acto de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia. Allí afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes, ordenó cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes.

Pero el ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no alcanzó ninguna "conclusión final" respecto a un acuerdo con EE.UU.. En declaraciones citadas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que "la mayoría del texto estaba finalizado" pero que la Casa Blanca no dejó de "cambiar sus posicionamientos". Además, recordó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus "líneas rojas".

Puntos del acuerdo

Desde Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que el acuerdo de paz incluirá la entrega del material nuclear de Irán e informó que el pacto "incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región".

Poco antes, Trump había dejado atrás sus amenazas y anuló los ataques previstos para ese mismo día contra Irán, evocando un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán.

Marcha atrás de EE.UU.

En las últimas horas, Trump había anunciado que su país lanzaría un ataque militar a gran escala contra Irán y adelantó un plan para tomar el control de la infraestructura del crudo iraní, trazando un paralelo con la situación de Venezuela.

La declaración, difundida a través de sus canales oficiales y replicada por la Casa Blanca, se produjo en una fecha de alta exposición global: la jornada de inauguración de la Copa del Mundo 2026, evento del cual Estados Unidos es uno de los países anfitriones.

Trump aseguró en sus redes sociales que la capacidad de respuesta del régimen islámico está disminuida. "¡Su Armada, Fuerza Aérea, Radar, Defensa Antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!", indicó.

Sin embargo, tras el avance en las negociaciones, se dio marcha atrás con el ataque.



