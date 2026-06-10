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Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
UNIDOS

Un bloque de 22 países condenó los planes letales de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

Las naciones firmantes denunciaron conspiraciones terroristas orquestadas por el régimen de Teherán y exigieron mecanismos internacionales rigurosos para desarticular sus redes operativas.

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Un frente diplomático compuesto por 22 países emitió una enérgica declaración conjunta en la que condenó de manera unánime los planes letales delineados por la Guardia Revolucionaria de Irán

El pronunciamiento oficial denuncia una serie de conspiraciones y operaciones encubiertas dirigidas a atacar objetivos occidentales y comunidades judías en distintas partes del mundo. 

Los estados firmantes advirtieron sobre el peligro inminente que representan estas células de inteligencia y logística militar para la estabilidad global.

Alerta por redes de espionaje y complots terroristas

El documento multilateral detalla la preocupación de las agencias de seguridad por el incremento de actividades hostiles coordinadas desde Teherán

Según el informe que sustenta la declaración, la Guardia Revolucionaria intensificó el financiamiento y despliegue de agentes extranjeros con el propósito de perpetrar atentados contra dependencias diplomáticas, centros comunitarios e infraestructuras estratégicas en territorio internacional. 

Ante este escenario, las naciones aliadas demandaron una mayor cooperación en materia de inteligencia criminal para neutralizar de forma anticipada las amenazas.

Las delegaciones gubernamentales enfatizaron la ilegalidad de estas operaciones transnacionales bajo el marco del derecho internacional.

"Condenar de forma unánime las acciones desestabilizadoras y los planes de agresión sistemática orquestados por fuerzas estatales y paraestatales iraníes fuera de sus fronteras", postularon los representantes diplomáticos en los apartados centrales de la resolución.

Cooperación y sanciones financieras globales

El manifiesto conjunto insta a la comunidad internacional a robustecer los controles financieros para congelar los activos de los individuos y entidades ligadas al esquema de la Guardia Revolucionaria

Los gobiernos firmantes señalaron que la erradicación de estas redes requiere no solo el desmantelamiento operativo en el terreno, sino también el bloqueo definitivo de los canales de lavado de dinero que nutren al terrorismo.

La respuesta colectiva busca sentar un precedente ante las recurrentes provocaciones del régimen islámico en un contexto de alta fricción geopolítica. 

Los portavoces de la coalición afirmaron que mantendrán una vigilancia coordinada y que impulsarán nuevas sanciones en los organismos multilaterales si la administración de Irán persiste en el desarrollo de planes bélicos clandestinos contra ciudadanos de confesión judía e instituciones de Occidente.

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