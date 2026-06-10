"Ahora pagará el precio": Trump aseguró que Irán tardó mucho en negociar un acuerdo en Medio Oriente

Tras los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas en la zona el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó contra el gobierno iraní y advirtió que, por haber demorado en negociar un acuerdo, ahora "tendrán que pagar el precio".

Tras el alto el fuego alcanzado entre ambos países el pasado 8 de abril, se produjo una nueva ronda de acciones militares que incluyó bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y ataques iraníes contra bases norteamericanas en la región.

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En su perfil de Truth Social, Trump posteó que "Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar el precio!".

La nueva escalada comenzó tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y en respuesta a esto, Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos militares iraníes. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó operaciones contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados en la zona.

Comunicado estadounidense





Según CENTCOM, las fuerzas estadounidenses "atacaron sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz con municiones de precisión lanzadas por aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos".

Washington presentó la operación como una represalia por el derribo del helicóptero. La aeronave cayó cerca de la costa de Omán y los dos tripulantes fueron rescatados con vida, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses.

Respuesta iraní





Horas después, el régimen iraní respondió con ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, de hecho, la Guardia Revolucionaria informó que lanzó misiles de largo alcance contra objetivos en Jordania. En un comunicado afirmó que las fuerzas iraníes "atacaron y destruyeron cuatro objetivos principales" en ese país, entre ellos refugios de aviones F-35 y el centro de mando estadounidense en Al Azraq.

Además, en comunicados recogidos por la agencia Fars, la Guardia Revolucionaria indicó que los objetivos de la operación incluyeron la Quinta Flota de Estados Unidos estacionada en Baréin y una base aérea en Jordania. Las autoridades de Baréin activaron las alertas aéreas tras el anuncio iraní sobre los ataques contra una base norteamericana.

Advertencia de Irán





Tras los embates, el Ministerio de Exteriores iraní reivindicó la actuación militar y reiteró el derecho de Teherán a responder a las acciones estadounidenses. "Estos ataques fueron en respuesta a la agresión militar estadounidense contra Irán", señaló la cartera diplomática en un comunicado difundido por Fars.

El ministerio lanzó una advertencia a los países del golfo Pérsico sobre el uso de su territorio por parte de fuerzas estadounidenses. "Advertimos que Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso atacando el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas para operaciones agresivas contra Irán", indicó el texto.