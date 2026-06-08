Escala la tensión en Medio Oriente: Irán atacó a Israel y Tel Aviv no tardó en responder

En medio de la creciente tensión por los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano, Irán lanzó el domingo un ataque con misiles balísticos contra territorio israelí. La ofensiva fue respondida por el ejército de ese país con bombardeos sobre Teherán este lunes por la madrugada.

Se trata del primer enfrentamiento directo entre ambas naciones desde abril, cuando las partes habían aceptado una tregua impulsada por la mediación de Washington.

La respuesta militar ordenada por Benjamín Netanyahu llegó pese al pedido público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de evitar una nueva escalada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los ataques se llevaron adelante contra "objetivos militares" ubicados en distintas zonas del oeste y centro de Irán.

La agencia estatal Fars reportó detonaciones en distintas ciudades de Irán, entre ellas Teherán, Isfahán y Tabriz. Sin embargo, por ahora no trascendió información oficial sobre el impacto de los ataques o la existencia de víctimas.

Irán lanzó el domingo un ataque con misiles balísticos contra territorio israelí (Imagen: Agencia NA).

Luego de los bombardeos sobre Teherán, las autoridades iraníes dispusieron el cierre inmediato del espacio aéreo en torno al aeropuerto internacional Imán Jomeini, una de las principales terminales aéreas del país.

El ataque ocurrió mientras continuaban las negociaciones diplomáticas para afianzar el alto el fuego entre Israel y Líbano, un proceso que buscaba poner fin a meses de enfrentamientos en la zona fronteriza.

Teherán, considerado el principal sostén político, militar y financiero de Hezbollah, ya había anticipado que respondería a las recientes operaciones israelíes realizadas sobre Beirut y otros puntos del territorio libanés.

La advertencia de Irán y la reacción de Israel

Tras los ataques, las autoridades iraníes endurecieron su discurso y anticiparon que responderán si continúan las operaciones militares en su territorio. El comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, aseguró que Tel Aviv recibirá nuevos golpes "cada vez más devastadores" en caso de una nueva ofensiva.

Del otro lado, el gobierno de Benjamín Netanyahu reunió de urgencia a su gabinete de seguridad y dejó en claro que mantendrá una postura firme frente a la escalada. "Irán ha cometido un grave error", afirmó el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin.

Pocas horas después de ese mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una serie de bombardeos sobre distintos puntos de Irán. Según trascendió, los ataques alcanzaron infraestructuras ubicadas en los alrededores de Teherán, Karaj e Isfahan.

Vuelve a crecer el conflicto entre Irán e Israel en Medio Oriente.

La escalada se produjo luego de que Israel atacara los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, una operación que dejó al menos dos muertos y 11 heridos. Desde Estados Unidos habían pedido evitar ese tipo de acciones para no poner en riesgo las negociaciones diplomáticas en curso.

Antes de la ofensiva sobre territorio iraní, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu. Durante el contacto, el presidente estadounidense le solicitó que preservara el acuerdo de cese del fuego alcanzado semanas atrás y evitara una nueva escalada en la región.

Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente permanecen "vigilantes y listas". En la misma línea, la embajada norteamericana en Israel ordenó medidas de resguardo para su personal.

Ante la incertidumbre por la evolución del conflicto, las autoridades israelíes suspendieron las clases y las actividades educativas previstas para este lunes.