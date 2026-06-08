Milei refuerza su respaldo a Israel: encabezará un tributo a una figura del judaísmo en el Palacio Libertad

En una semana marcada por la renovada tensión en Medio Oriente, el presidente Javier Milei desarrollará una agenda con fuerte impronta vinculada a Israel y a la comunidad judía argentina. Las actividades comenzarán este lunes por la noche y continuarán durante el martes con encuentros oficiales en la Casa Rosada.

El primer compromiso del mandatario será a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde participará del acto denominado "Tributo al Rebe de Lubavitch". La ceremonia recordará el 32° aniversario de la muerte del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo y referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.

Milei tendrá un rol central en el homenaje y será uno de los principales expositores de la jornada. La presencia del jefe de Estado no pasa inadvertida, ya que mantiene una reconocida cercanía con esta corriente religiosa. De hecho, tras asumir la Presidencia, realizó una visita a la tumba de Schneerson en Nueva York, un gesto que reflejó la importancia que le atribuye al líder religioso.

Durante el evento también tomará la palabra Yosef Chaim Ohana, un ex integrante de las fuerzas militares israelíes que permaneció cautivo durante dos años en la Franja de Gaza. Su participación será uno de los momentos destacados del encuentro.

El rabino Menajem Mendel Schneerson.

Cómo sigue la agenda de Milei

El martes, en Balcarce 50, a las 10 de la mañana, Milei recibirá a Ohana en una reunión privada, un gesto interpretado como una nueva muestra de apoyo del Gobierno hacia Israel en el contexto internacional actual.

Más tarde, al mediodía, el Presidente mantendrá un encuentro con los representantes de las delegaciones nacionales que viajarán a los próximos Juegos Macabeos. Se trata de la tradicional competencia deportiva internacional que reúne cada cuatro años a atletas de la comunidad judía en territorio israelí.

Con esta serie de actividades, el Gobierno busca profundizar los vínculos políticos, culturales y simbólicos con Israel, una relación que Milei colocó entre las prioridades de su política exterior desde el inicio de su gestión.