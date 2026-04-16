Javier Milei: "Defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa"

El presidente Javier Milei dialogó con un medio israelí antes de llegar a ese país, donde ratificó su apoyo y consideró a Jerusulén la "capital espiritual".

En la entrevista ratificó la idea de trasladar la embajada argentina a esa ciudad. "El tiempo de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias lo voy a hacer", declaró Milei en diálogo con Canal 14 de ese país.

Por su parte, valoró su vínculo con el mandatario israelí Benjamín Netanyahu, a quien lo consideró su "amigo".

"Yo me siento personalmente amigo de Bibi. Tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración. Israel y todo el mundo occidental deberían estar agradecidos de que sea el primer ministro de Israel", expresó Milei.

Y expresó su apoyo a la postura política de Israel, al afirmar: "Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación".

"Debemos estar agradecidos de tener líderes de la talla de Bibi Netanyahu y Donald Trump", resaltó el presidente.