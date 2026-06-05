Mahiques puso en duda el nombramiento de Michelli: "El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó"

La polémica en torno a la designación como jueza de María Verónica Michelli continúa pese a la aprobación del Senado ya que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró este viernes que el presidente Javier Milei no está obligado a oficializar el nombramiento.

"Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó", aseveró Mahiques.

Michelli es la magistrada que fue nominada por el Gobierno y designada por el Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que aún no se conformó. El escándalo dentro de La Libertad Avanza se generó porque días antes de que fuera discutido su nombramiento, el Ejecutivo decidió retirar el pliego sin explicación pública. La jurista es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que investigó el caso $LIBRA.

Consultado al respecto, Mahiques negó que el vínculo familiar de Michelli haya sido el motivo del cambio de postura del Gobierno. "El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes", remarcó.

En esta línea, el ministro apuntó que "el cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos".

El Senado aprobó la designación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata aunque resta la ratificación de Milei.

"Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo", agregó.

Mahiques adelantó que el Gobierno enviará otra tanda de pliegos para cargos en el Poder Judicial

Por otra parte, Mahiques destacó la aprobación en el Senado de más de 70 nombramientos en la Justicia al subrayar que era "una deuda" con "con el sistema judicial y con la ciudadanía". "Llegó a niveles históricos de un 37% aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista", advirtió.

Asimismo, anticipó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas al igual que múltiples puestos en cámaras federales del interior del país.