El Gobierno envió al Congreso más de 50 pliegos para cubrir cargos en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado los pliegos de 52 candidatos para cubrir cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías, una de las prioridades del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las postulaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo deberán ser analizadas en primer lugar en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Los cargos en la Justicia que apunta a cubrir el Poder Ejecutivo

Hay más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país. En esta primera tanda se apunta a cubrir puestos en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.

En los próximos días, además, ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Los pliegos serán analizados en la Comisión de Acuerdos que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto.

El Senado aprobó, en la sesión del pasado 18 de marzo, una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Ejecutivo para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Los pliegos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública. Además, deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.

Asimismo, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que deberán dar publicidad de los mismos.