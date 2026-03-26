El pliego de Lucila Crexell para la embajada de Canadá obtuvo dictamen favorable en el Senado

El oficialismo y sus aliados políticos consiguieron este jueves en el Senado el respaldo necesario para el pliego de la exlegisladora Lucila Crexell, quien obtuvo dictamen favorable para su designación como embajadora en Canadá.

La postulación de Lucila Crexell fue impulsada por La Libertad Avanza (LLA) y contó con las firmas de representantes de la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social.

De esta manera, según informaron fuentes legislativas, la aprobación definitiva del nombramiento quedó garantizada para su próximo tratamiento en el recinto.

Cruces y acusaciones en la Comisión de Acuerdos

El avance del despacho no estuvo exento de conflictos, ya que se produjo un fuerte contrapunto entre la candidata y los senadores del bloque peronista.

Los legisladores de la oposición centraron sus críticas en las circunstancias de la postulación, sugiriendo un vínculo entre el voto de la exsenadora en leyes clave y su designación diplomática.

El senador peronista Carlos Linares encabezó los cuestionamientos al solicitar que la candidata "explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo".

En el cierre de su intervención, el legislador por Chubut increpó directamente a la postulante preguntándole si "no le da vergüenza" la situación.

La respuesta de la postulante ante las críticas

Ante las imputaciones de haber negociado su voto a cambio del cargo en Canadá, la exsenadora rechazó tajantemente las versiones de la bancada opositora.

Durante su exposición frente a los integrantes de la comisión, la candidata buscó desestimar las acusaciones de irregularidades en su nombramiento.

En un clima de alta tensión parlamentaria, la respuesta de la exlegisladora fue contundente frente a los planteos de Linares: "A mi me dan vergüenza las imputaciones falsas", sentenció Crexell.

Pese a la resistencia del peronismo, el oficialismo logró consolidar los votos necesarios para dar por finalizada la etapa de comisión y dejar el pliego listo para su votación final.