Senado: hay dictamen para debatir el proyecto de Propiedad Privada y las provincias definen venta de tierras a extranjeros

El Gobierno logró dictamen para debatir el proyecto para la compra de Propiedad Privada de parte de empresarios extranjeros.

La iniciativa es impulsada por La Libertad Avanza y cuenta con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, y Despierta Chubut.

Se trata de mantener la eliminación de los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.

El despacho obtuvo diez firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales, y queda habilitado para debatirse en una semana, pero el oficialismo lo hará en 15 días.

En torno al proyecto, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que "los cambios surgieron de los aportes realizados tanto por expositores como por senadores de distintos bloques".

"Apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros", enfatizó Bullrich.