Senado: postergan el debate para aprobar un pago a bonistas

El Senado de la Nación decidió devolver a la comisión de Presupuesto y Hacienda el dictamen sobre un proyecto que disponía un pago especial de U$S 171 millones para cancelar bonos que habían sido defaulteados en 2001. Pese al consenso mayoritario para aprobar la iniciativa del Ejecutivo, los cambios introducidos a último momento por el oficialismo despertaron la reacción de los bloques opositores, que se negaron a levantar la mano sin conocer en detalle las modificaciones.

El texto contemplaba un pago único en efectivo por el monto total de U$S 67 millones a Bainbridge Fund y por U$S 104 millones al grupo Attestor, que tienen títulos de deuda que el gobierno argentino decidió desconocer durante la crisis de 2001. Años después se abrió un canje por otros instrumentos, pero los tenedores se negaron a ingresar.

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La normalización de esa deuda había sido exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la mencionó en todos los informes técnicos desde que Argentina volvió a tomar créditos de ese organismo, en 2018. La medida busca poner fin a los litigios por la declaración del default y despejar las amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos, como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Este jueves, un rato antes de bajar al recinto, senadores opositores se dieron cuenta de que el Gobierno había introducido cambios al proyecto sin informarlo previamente. Según voceros del oficialismo, se trataba de un detalle menor: se eliminaron del listado algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó uno nuevo que no había sido incluido en un principio.

Sin embargo, la oposición olió gato encerrado y se negó a convalidar la maniobra, ante el temor de que ese agregado genere un perjuicio para el país. Además del kirchnerismo, patalearon los representantes del peronismo disidente, los radicales y los santacruceños que tienen un bloque aparte. Las gestiones de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza y operadora de la Casa Rosada en el Senado, no fueron suficientes para torcer esa decisión.

Patricia Bullrich no logró convencer a la oposición.

La explicación la dio el senador rionegrino Martín Soria, de Unión por la Patria: "Estos fondos llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Milei, pero recién acaban de modificar 60 artículos, así que ya mismo estamos proponiendo que ya mismo vuelva a comisión porque no se puede aprobar algo que la mayoría de los senadores, incluso los del oficialismo, ni siquiera conocen".

El libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del cuerpo, señaló que las modificaciones se debían a una cuestión técnica y que el proyecto seguramente será tratado la semana que viene. "Están los números suficientes como para que la Argentina siga siendo responsable frente a los compromisos internacionales porque queremos que todo se haga conforme a la exactitud y a la precisión que amerita este tema", afirmó.