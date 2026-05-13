Recorridos gratuitos por el Palacio Legislativo: salones históricos, restauración y homenaje a Lola Mora

En el marco del 120° aniversario de la inauguración del Palacio Legislativo, el Senado de la Nación realizará este viernes 15 de mayo una serie de recorridos especiales y abiertos al público para conocer el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del Congreso de la Nación. Las actividades se desarrollarán de 10 a 18:30 horas y son gratuitas con inscripción previa en senado.gob.ar/visitasguiadas.

A lo largo de la jornada habrá distintas modalidades. Las visitas guiadas institucionales se realizarán a las 10, 12, 17 y 18:30 h. Las visitas técnicas, centradas en los procesos de restauración y conservación del edificio, serán a las 11 y 16 h. Y la visita cultural, enfocada en la historia patrimonial del Palacio, tendrá lugar a las 15 h.

La vicepresidente de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, destacó que el objetivo es que el edificio pueda ser conocido "no solamente por los senadores, sino también por los ciudadanos cuando vienen a las visitas guiadas", y señaló que el viernes habrá recorridos "dirigidos por el personal de restauración que va a indicarles a quienes vengan algunas de las bellezas que tiene este edificio".

Salones restaurados y piezas históricas del siglo XIX

Los visitantes podrán recorrer espacios emblemáticos del Palacio con montajes especiales. En el Salón Azul se exhibirá el mobiliario en su disposición original junto con imágenes históricas y trabajos de restauración realizados desde 2010. En el Salón Eva Perón se recreará el aspecto que tenía el espacio en 1962, con muebles y detalles originales preservados.

En el Recinto de Senadores se expondrán bancas y pupitres originales de 1895, restaurados por el equipo de conservación del Senado, junto con materiales que ilustran cómo trabajaban los legisladores en otras épocas.

El Salón Illia recreará el estudio del arquitecto Víctor Meano, con el tablero y los planos originales que guiaron la construcción del Palacio desde 1896. También se rendirá homenaje a los artistas que participaron del proyecto: Lola Mora, Víctor de Pol, Garibaldi Affani, Antonio y Salvador Raus, Gabriel Simonnet Dubois y la empresa Azaretto Hermanos.

En el Atrio del Palacio se exhibirán piezas originales restauradas y herramientas halladas en los talleres del edificio. Un reconocimiento especial estará dedicado a Lola Mora, la única artista mujer que participó en la ornamentación original del Palacio Legislativo, declarado Monumento Histórico Nacional.

Las actividades también podrán seguirse a través del canal de YouTube del Senado, que contará con cobertura en vivo de los recorridos y propuestas conmemorativas.