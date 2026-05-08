Denuncian censura contra el fotógrafo Pablo Grillo por una muestra cancelada en el Senado

Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo, el fotoperiodista que iba a realizar una muestra fotográfica en el Senado que fue suspendida, aseguró este viernes que la actividad "estaba permitida", pero señaló que "negaron la realización". "Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura", había denunciado en redes sociales.

"En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich deciden cancelar en el Senado la muestra fotográfica de Pablo Grillo", sentenció en la misma publicación.

"La muestra ya estaba establecida y permitida, pero se echaron para atrás. Negaron la realización", indicó Fabián Grillo en declaraciones radiales, donde recordó: "Pablo sufrió pérdida de masa encefálica, tuvo rotura de cráneo, estuvo al borde de la muerte. Su recuperación fue milagrosa".

Además, expresó: "Es el mismo tipo de arma que fue prohibida en su momento y vuelta a habilitar por (Patricia) Bullrich con el protocolo antipiquete. Vamos a apelar a las fuerzas democráticas, o a las que se llaman a sí mismas fuerzas democráticas, para que revean esto".

"La condena de los responsables es en función de que haya un escarmiento para que esto no sea impune. No puede ser impune. Ya ocurrió en el país y así estamos gracias a que no se fue condenando este tipo de accionar", aseveró ante Radio Splendid.

Muestra de Pablo Grillo en la calle

La muestra en el Salón Azul de la Cámara alta había sido organizada por senadores de Unión por la Patria y durante el evento se le entregaría un diploma de honor al fotoperiodista de 36 años. Ahora, su familia convocó a los invitados a realizar la actividad a la misma hora en la puerta del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1849.

Denuncian censura a Pablo Grillo por la muestra cancelada en el Senado.

"Pablo sigue rehabilitándose todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Bullrich. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra", describió su papá en la publicación de Instagram mencionada.

El 12 de marzo de 2025, el reportero gráfico quedó al borde de la muerte tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno en medio de la represión en una marcha de jubilados en el Congreso.

"No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada. Mañana a las 16.30 hs nos encontramos en la puerta del Congreso para compartir la obra de Pablo, aunque algunos quieran impedirlo", anunció Fabián Grillo.