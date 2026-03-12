Se cumple un año de la represión en la que fue herido Pablo Grillo: cómo está la causa y el pedido de su familia

Este jueves se cumple un año de la represión en la que fue herido gravemente el fotógrafo Pablo Grillo, quien cubría la habitual marcha de los jubilados al Congreso.

En los últimos días, la causa judicial tuvo un avance clave y quedó cerca de la elevación a juicio ya que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de ser quien disparó una granada de gas lacrimógeno durante la movilización del 12 de marzo de 2025. El proyectil impactó en la cabeza de Grillo y le produjo hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una herida contusa compleja en la zona frontal del rostro.

Guerrero está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad. En la investigación se determinó que efectuó al menos seis disparos con una pistola lanza gases en forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento.

Pablo Grillo fue herido durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025.

Asimismo, la querella, impulsada por la familia Grillo, busca que se amplíe la investigación hacia la cadena de mandos del operativo.

"Los responsables políticos deben dar cuenta ante la Justicia"

En este marco, en las últimas horas el padre de Pablo, Fabián Grillo, reclamó también que "los responsables políticos deben dar cuenta ante la Justicia".

"Los que están juzgados son simples manos ejecutoras, pero debería irse por los mandos y los responsables políticos", solicitó durante una entrevista televisiva.

Por otra parte, se refirió a cómo avanza la recuperación del fotógrafo. "La salud de Pablo mejora, está bien, está mucho mejor. En cuestión de días termina su rehabilitación. Estamos esperando para recibirlo en su departamento y que pueda reencontrarse con lo cotidiano", resaltó. Indicó que luego continuará con controles y tratamientos en un hospital de día.