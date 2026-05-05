Caso Pablo Grillo: su familia pidió la elevación a juicio oral la causa contra el gendarme acusado de herir al fotoperiodista

La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo solicitó formalmente a la jueza federal María Servini la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

La presentación de los abogados de la familia se alinea con el dictamen previo del fiscal Eduardo Taiano, quien también consideró clausurada la etapa de instrucción.

No obstante, la querella mantiene una calificación legal más severa, imputando a Guerrero por los delitos de "tentativa de homicidio agravado" y "abuso de arma agravado".

Al gendarme se lo acusa de haber efectuado el disparo de la granada de gas lacrimógeno que puso en riesgo la vida del trabajador de prensa durante una manifestación de jubilados el pasado 12 de marzo de 2025.

De acuerdo con el planteo judicial, Guerrero no solo habría herido de gravedad a Grillo, sino que habría efectuado otros cinco disparos adicionales de forma indebida contra la columna de manifestantes.

Pablo Grillo fue gravemente herido.

El hecho ocurrió frente al Congreso de la Nación, en el marco de una protesta de sectores previsionales. En esa instancia, Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno directamente en su cabeza.

La investigación técnica determinó que el proyectil fue disparado de forma horizontal y a corta distancia, contraviniendo los protocolos de seguridad que exigen un uso parabólico orientado hacia el suelo.

Un punto central del pedido de la familia es la solicitud de profundizar la investigación sobre la cadena de mando.

Actualmente, Guerrero se encuentra procesado por "lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas", calificación que ya fue confirmada por las instancias superiores de la Cámara Federal y la Cámara de Casación.

Tras las solicitudes de la fiscalía y la querella, la decisión final queda en manos de la jueza Servini. La magistrada deberá resolver si la instrucción está completa y si la causa está en condiciones de pasar a la instancia de debate oral y público. Por el momento, el tribunal no ha fijado una fecha cierta para el inicio de las audiencias.