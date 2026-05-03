La Libertad Avanza buscará avanzar con el tratamiento de 30 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei buscará avanzar esta semana con el tratamiento en el Senado de otros treinta pliegos de candidatos a jueces, defensores y fiscales para cubrir cargos vacantes en la Justicia.

Será en dos audiencias públicas en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, en las que expondrán los funcionarios propuestos para ascender en la Justicia. Luego, el bloque de La Libertad Avanza intentará emitir los dictámenes respectivos para que los pliegos queden en condiciones de ser votados en el recinto de la Cámara alta.

Quiénes expondrán en la primera audiencia

La primera audiencia se realizará el miércoles a las 10 en la que expondrá María Julia Sosa, quien fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Ese mismo día asistirán a la audiencia Nicolás Grappasonno, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Ivana Quinteros, candidata como jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

La lista de expositores la completan Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martín, propuestos como Defensores Públicas de Menores e Incapaces antes los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

El libertario Juan Carlos Pagotto preside la comisión de Acuerdos del Senado.

También integran la nómina, Felipe Alliaud como Defensor Público de la Defensoría General de la Nación, Santiago Quian Zavalia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y Osvaldo Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y en diferentes salas se proponen a Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a Santiago Vismara.

Quiénes participarán de la segunda audiencia

En tanto en la audiencia del jueves 7 expondrán Nicolás Pacilio, quien defenderá su pliego para desempeñarse como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. También lo hará Juan Pablo Moldes, propuesto como fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.

Ese mismo jueves asistirá al Senado Jorge Djivari, quien está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Además, defenderá su pliego Pablo Wilk, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata.

En la segunda audiencia defenderán además sus pliegos Walter Carnota y Fernando Strasser, quienes buscan ser designados en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. También lo harán Nicolás Ceballos, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y Laura Wiszniacki, a quien se impulsa como jueza de Primera Instancia en lo Civil.

Asimismo, defenderán sus pliegos Federico Novello, impulsado para el Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal, y Pablo Moya, candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.