El Senado formaliza el ingreso de pliegos judiciales y trata ascensos militares

El Senado de la Nación inició este jueves una sesión destinada a dar estado parlamentario a cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías federales.

Bajo la presidencia de Victoria Villarruel, el cuerpo legislativo aborda un temario que incluye ascensos en las fuerzas armadas y la postulación de la exsenadora Lucila Crexell para la embajada en Canadá, en un clima de alta tensión por las críticas de la oposición hacia la gestión de Javier Milei.

Cruces y denuncias en el recinto

Pese al carácter protocolar de los expedientes, los bloques opositores centraron sus intervenciones en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Durante las cuestiones de privilegio, el senador Martín Soria cuestionó el patrimonio del ministro coordinador y aludió a presuntas irregularidades vinculadas a la criptomoneda $LIBRA.

"Acá hay un patrón de conducta, de mentiras y de privilegios; un patrón de ventajas para los propios, de usos del Estado como si fuera una financiera para los amigos", sentenció el representante de Río Negro.

Por su parte, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, apuntó contra el ministro Federico Sturzenegger, a quien calificó como el "autor ideológico disfrazado de monje" del actual Gobierno, al tiempo que advirtió sobre la situación económica actual.

Designaciones judiciales y militares

Tras la fase de debates políticos, el oficialismo busca girar a la comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, las candidaturas para la Justicia Federal.

Entre los nombres destacados figuran Emilio Rosatti, postulado para un tribunal en Santa Fe, y María Julia Sosa. También se espera el tratamiento de los ascensos de la cúpula militar, que incluye a Oscar Santiago Zarich (Ejército), Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto).

En este esquema, se confirmó que el pliego de Marcelo Monetto quedará postergado por falta de consenso ante una impugnación en su contra.

Las audiencias públicas para los candidatos judiciales que logren el estado parlamentario hoy están previstas para realizarse entre finales de abril y comienzos de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.