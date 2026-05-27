El gobierno quiere avanzar en el Senado con la agenda de reformas y proyectos anunciados por Manuel Adorni

La reunión de mesa política del último martes no abordó las internas que hacen crujir la gestión pero sí trazó un objetivo para el próximo jueves 4 sobre el que trabajan los miembros: avanzar con una sesión en el Senado que reviva la agenda de reformas y abra el camino para tratar los cuatro proyectos que anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La cita que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el despacho de Adorni hizo foco en el temario que podría avanzar en la Cámara alta la semana próxima e incluye a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los pliegos judiciales pendientes y el pago a los holdouts (acuerdo con bonistas por el default del 2001).

La Libertad Avanza apuesta una vez más al rol negociador en la Cámara alta de su jefa de bloque, Patricia Bullrich. Pese a que los ánimos están alterados entre los integrantes de la mesa política, en especial, luego de que la exPRO presionara por la declaración jurada de bienes de Adorni -deber que cumpliría a comienzos de junio- y desmintiera una candidatura presidencial; "sin Patricia no se puede organizar el Senado", reconocen en la Casa Rosada.

Reunión de mesa política el último martes en el despacho de Adorni, a cargo de la selfie.

Son voces que caminan los pasillos de Balcarce 50 donde no esconden tampoco el resquemor con la senadora. Allí se sentaron también en la mesa que fija la estrategia parlamentaria el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo -ya recuperado de una gripe-; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador del partido y subsecretario de Gestión, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Gran parte del intercambio cara a cara entre representantes de sectores internos enfrentados casi sin retorno, se ocupó a su vez en el impulso a los cuatro proyectos recientemente enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso.

Se trata de la Ley de Prevención de Ludopatía, SúperRIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal de Alimentos. Son los que podrían centralizar la atención en lo que quede de junio, cuando según los cálculos que hacen en la Rosada, la atención mediática se posará en el Mundial de Fútbol, como ocurre habitualmente.

Santilli sostiene el puente con gobernadores

Santilli es otro que se mueve contrarreloj para no perder apoyos de los gobernadores aliados y dialoguistas, fundamentales todavía para la agenda legislativa violeta en el Congreso.

El ministro del Interior participa este miércoles del Congreso Maizar 2026, allí aseguró que está mejorando la curva de coparticipación de las provincias y se reunió con el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil.

La semana pasada, Santilli visitó la provincia de San Juan y mantuvo un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego.

El ministro continuará sus tratativas en línea con la estrategia de la mesa política que integra en la Casa Rosada y que ya aportó votos para proyectos como la quita de subsidios en Zonas Frías -aunque esperará para buscar la media sanción del Senado-, Ley Hojarasca, Glaciares y, previo a los incesantes ruidos políticos que impactaron en la imagen de Milei- la reforma laboral.

Mientras las provincias definen postura de cara a las urnas 2027, el gobierno tiene en remojo la reforma electoral que elaboró y detalla una eliminación de las PASO. Como vienen las últimas semanas y a la espera de novedades en la casa judicial que acecha a Adorni, esa definición crucial para el gobierno de Milei quedará para después del Mundial.