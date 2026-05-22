Patricia Bullrich desmintió una candidatura presidencial pero sostiene la presión sobre Manuel Adorni

Si bien puso distancia de la decisión del presidente Javier Milei de sostener en el cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras lo investiga la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y le exigió que apure su declaración jurada, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, desmintió una candidatura presidencial en 2027.

"No está cool compartir fake news", posteó en la red social X la jefa de bloque del oficialismo en el Senado para acusar de falsas las versiones radiales sobre que se postulará por afuera de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales del año próximo, cuando Milei calcula que buscará la reelección.

"Patricia tiene vida propia, es así", se resignaron alfiles del Presidente este viernes en la Casa Rosada sobre los movimientos estratégicos de la senadora para separarse de los escándalos que rodean a Adorni.

A su vez, en Casa de Gobierno ratificaron que Bullrich estará presente en el Tedeum por el 25 de mayo el próximo lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Javier Milei y Patricia Bullrich en La Quinta de Olivos.

Bullrich está invitada a la reunión clave de Gabinete que encabezará Milei luego de la ceremonia religiosa en la mañana del feriado y a la de mesa política del siguientes martes, a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cuando era ministra de Seguridad, Bullrich se convirtió de aliada PRO a afiliada del partido violeta. El pase fue anunciado con foto con "El Jefe" del sello, Karina Milei, y le valió integrar esa mesa política. Ya en 2025 aceptó la candidatura al Senado y fue clave para la aprobación de la reforma laboral.

Rumores que desmintió Bullrich sobre una candidatura

Fue justo después de ese momento triunfal para La Libertad Avanza que explotó el primer escándalo alrededor de Adorni y la caída de la imagen presidencial en las encuestas se fue para abajo.

El ruido político coincidió con el pico de inflación de marzo de 3,4% y la baja estrepitosa del poder adquisitivo.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni en la Casa Rosada.

Así aparecieron los rumores periodísticos sobre que el círculo rojo empresarial -fuertemente apuntado por el Presidente- podría poner sus expectativas en el modelo económico bajo una candidatura de Bullrich para el 2027. Hoy la senadora con mandato hasta 2031 lo negó.

Igualmente, sostiene que Adorni debe presentar "cuanto antes" su declaración de bienes. Así lo dejó en claro esta semana con un gesto poco sutil al presentar la propia declaración jurada con un mes antes de lo que debe ante la Oficina Anticorrupción.