Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada de bienes y en el entorno de Adorni dicen que "era previsible"

Pese a las "instrucciones" del presidente de la Nación, Javier Milei, de cerrar filas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y "al que no le gusta, se va", la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a apurar al respaldado funcionario para que presente su declaración jurada de bienes.

Esta vez, más sutilmente que cuando se lo exigió ante las cámaras de televisión y desató el enojo presidencial, el cual la propia Bullrich describió luego como "una emocionalidad importante".

Bullrich se anticipó al plazo límite y realizó la presentación de su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). El mensaje es para Adorni, pero también para el Presidente de la Nación.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

La exPRO no acatará en silencio el pedido de alineamiento firme detrás de la decisión de Milei de sostener a Adorni en el cargo mientras la Justicia investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito.

"Era previsible que Patricia iba a hacer esto", aseguró esta tarde una importante fuente de la Casa Rosada con habitual acceso al despacho de Adorni ante la consulta de cronica.com.ar. ¿Incluso si desafía al Presidente? "Patricia es Patricia, es así", se resignan.

Cuando presentará Adorni su declaración jurada

En el entorno de Adorni siguen calculando su presentación de la declaración jurada patrimonial para "dentro de dos semanas aproximadamente".

Tiempos alejados de los que marcó Milei cuando salió al aire desde los Estados Unidos para defender a su hombre de confianza de la primera embestida de Bullrich para que Adorni de claridad "de inmediato" sobre el detalle de su patrimonio.

La casa de Manuel Adorni refaccionada en Indio Cuá.

Eran tiempos en los que recién había explotado mediáticamente y en redes la declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita del contratista Matías Tabar, con los puntuales arreglos que incluían una parrilla, cascada y otros en la casa del country Indio Cuá por 245 mil dólares en efectivo y sin factura.

Milei, Adorni y Bullrich se reencontrarán el próximo lunes feriado por la mañana en la Casa Rosada para asistir al Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La presión de la senadora con mandato hasta 2031 agita el manto de dudas sobre si será invitada a la reunión de Gabinete que encabezará Milei tras la ceremonia religiosa. Será la continuación de la última, en la que se filtró el encendido ultimátum que le dio a los ministros y la mesa política para que acaten en unidad su apoyo a Adorni.