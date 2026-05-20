Denuncian que Adorni amenazó a los vecinos de Indio Cuá y mandó a la Gendarmería

El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se difundieran imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional custodiando el country Indio Cuá, donde reside junto a su familia.

La situación fue revelada por el periodista Nicolás Wiñazki, quien además mostró capturas de chats internos del barrio privado. Según informó, el operativo de seguridad se habría desplegado tras una movilización realizada el pasado 31 de marzo en las inmediaciones del country, encabezada por militantes vinculados al dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, la presencia de efectivos federales habría continuado en los días posteriores, lo que despertó malestar entre vecinos del complejo.

De acuerdo con lo expuesto por Wiñazki, un móvil con cuatro gendarmes permaneció custodiando la vivienda de Adorni incluso después de finalizada la protesta. En ese contexto, algunos residentes comenzaron a cuestionar el uso de recursos estatales para proteger una propiedad privada ubicada dentro de un barrio cerrado que ya cuenta con seguridad propia.

La controversia creció luego de la filtración de mensajes enviados presuntamente por el funcionario en un grupo de WhatsApp de vecinos de Indio Cuá. Allí, Adorni habría informado sobre el despliegue de Gendarmería y advertido sobre personas que tomaban fotografías del frente de su vivienda.

"Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones", habría escrito el funcionario el mismo día de la movilización.

En otro mensaje, correspondiente al último domingo según detalló el periodista, Adorni expresó preocupación por la seguridad de su familia. "Estimados, hace un rato pasaron por la puerta de casa un grupo de personas sacando fotos y haciéndose los graciosos. Aviso solo porque entiendo la preocupación de todos por la seguridad, al margen de la invasión de la intimidad", señaló en el chat. Allí también agregó que la situación fue observada por su hija de cinco años y que revisarían las cámaras de seguridad para avanzar con medidas contra los responsables.

La polémica por el uso de fuerzas federales

El episodio abrió una fuerte discusión sobre el uso de fuerzas de seguridad federales para custodiar domicilios particulares. Según explicó Wiñazki, el caso podría derivar en una denuncia judicial contra Adorni por presunto uso indebido de recursos públicos.

En ese sentido, el periodista mencionó el artículo 261 del Código Penal, que contempla sanciones para funcionarios públicos que utilicen en beneficio propio trabajos o servicios pagados por el Estado. La situación generó además nuevas tensiones entre el funcionario nacional y algunos vecinos del country, que cuestionan desde hace tiempo ciertas decisiones vinculadas a la seguridad del lugar.