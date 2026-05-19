Acorralado por la presión social el Gobierno confirmó que Manuel Adorni presentará su declaración jurada en los próximos días

El gobierno de Javier Milei salió al cruce de las críticas y ratificó este martes que el jefe de Gabinete presentará su informe patrimonial a la brevedad.

La definición se produjo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que encabezan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, y ante la presión de los bloques opositores en el Congreso de la Nación.

Al respecto, el ministro del Interior, Diego Santilli, habló al mediodía a la salida del MALBA y fue categórico al afirmar: "Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días, va a traer tranquilidad".

Estrategia oficialista y parálisis parlamentaria

En los despachos de la Casa Rosada, tanto el presidente de la Nación como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, consideran prioritario que el funcionario entregue la documentación pendiente para desactivar el frente político y judicial.

Justamente, en esta jornada la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel visitó Rosario y dijo que "esperamos la declaración jurada" del Jefe de Gabinete, con expectativas.

Actualmente, un equipo de contadores y abogados trabaja en la confección final del documento.

El pronunciamiento de la cartera del Interior se dio en la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará aprobar la Ley Hojarasca y debatir cambios en el régimen de Zona Fría, mientras intenta bloquear el pedido de interpelación contra el ministro coordinador.

Durante su contacto con la prensa, el funcionario también destacó la labor legislativa del oficialismo en el Congreso, ponderando de manera especial el rol del presidente de la Cámara Baja.

Al respecto, el titular de la cartera política remarcó: "Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura", sosteniendo que el equipo de trabajo avanza firmemente en las reformas estructurales del Estado.

Negociaciones por las PASO y rumbo económico

En el plano estrictamente electoral, el ministro del Interior brindó precisiones sobre las negociaciones que la administración central mantiene con las bancadas dialoguistas para modificar el esquema de votación nacional.

El funcionario se mostró optimista respecto al avance de las conversaciones sobre la reforma del sistema de primarias y señaló: "Estamos trabajando, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente requiere un tiempo más prolongado. Yo creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO".

Hacia el cierre de su alocución, el integrante del gabinete nacional analizó la coyuntura macroeconómica del país. Si bien defendió el rumbo de la gestión al asegurar que "12 de los 16 sectores de la economía están creciendo", admitió que persisten dificultades en el mercado interno y concluyó que el consumo y la construcción son los dos sectores rezagados que comenzarán a salir adelante en el corto plazo.