"Esperamos su declaración jurada": Victoria Villarruel apuntó contra Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde dejó fuertes definiciones sobre la coyuntura política y las tensiones internas que atraviesa el oficialismo.

Tras participar de una ceremonia religiosa, la titular de la Cámara Alta se sumó públicamente a los reclamos para que el jefe de Gabinete presente sus informes patrimoniales pendientes.

Al respecto, la funcionaria sentenció ante los medios locales: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni".

Homenaje familiar y distanciamiento del Ejecutivo

El motivo principal del viaje de la mandataria a la provincia santafesina fue de carácter íntimo: asistir a una misa especial en la Catedral local, donde fue recibida por el cura párroco Osvaldo Macerola, al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, un veterano de la guerra de Malvinas.

A pesar del operativo de seguridad montado en el lugar, la presencia de la funcionaria generó una gran expectativa y derivó en un contacto con la prensa al concluir el homenaje.

Al ser consultada por los periodistas sobre las disputas internas que sacuden a La Libertad Avanza, la vicepresidenta buscó diferenciarse de la administración central que encabeza el presidente Javier Milei.

Con el objetivo de delimitar sus responsabilidades institucionales, la presidenta del Senado aclaró: "No participo del Gobierno", sugiriendo que las explicaciones sobre el rumbo de la gestión deben ser requeridas directamente al jefe de Estado, al mismo tiempo que remarcó que "la convivencia en sociedad debe ser con respeto".

El reclamo a Adorni y el escenario futuro

La declaración más ríspida de la jornada se produjo cuando se la interrogó sobre la situación del ministro coordinador.

Lejos de evitar la polémica, la vicepresidenta respaldó la postura que previamente había manifestado la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, exigiendo la presentación de la documentación respaldatoria del funcionario nacional.

Por último, la titular del Senado optó por la cautela y prefirió no brindar proyecciones políticas de cara a un armado electoral a largo plazo o ante una eventual candidatura presidencial para 2027.

Antes de retirarse del lugar, la funcionaria prefirió enfocarse en los lazos afectivos que la ligan a la provincia de Santa Fe y concluyó de manera afectuosa que la ciudad de Rosario representa para ella su "segunda casa".