Villarruel criticó al Gobierno por la compra de un avión en mal estado: "Gravísimo"

En un nuevo capítulo de la interna oficialista, Victoria Villarruel criticó al Gobierno de Javier Milei por la supuesta compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea. Además, aprovechó para cuestionar que "los sueldos del personal militar están en el subsuelo".

"Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?", expresó la Vicepresidenta en un mensaje en su cuenta en X.

La publicación de Villaruel fue en un comentario a una nota del diario Clarín que se refiere a que la Fuerza Aérea Argentina compró un avión Embraer ERJ-140LR por el que pagó 4.085.000 dólares, pese a que un modelo idéntico y en mejor estado se cotizaba en el mercado por 2.300.000 dólares.

Además, según la investigación periodística, las inspecciones revelaron que la aeronave tenía fallas como la presencia de óxido y corrosión en los frenos, fugas de aceite en el motor, manchas de combustible en las alas y desgaste excesivo en los controles de mando.

Al respecto, el diputado nacional Luis Petri, también en un mensaje en redes sociales, recordó que en noviembre del 2025 cuando todavía era ministro de Defensa, realizó la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal. Admitió que fue tras tomar "conocimiento de la investigación periodística".