Nueva ironía de Victoria Villarruel contra la Casa Rosada por el caso de Manuel Adorni

La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a exponer las tensiones internas en el Gobierno nacional mediante un mensaje cargado de sarcasmo en sus redes sociales.

Al responder a un usuario que cuestionaba las acusaciones de "traición" en su contra, la titular del Senado lanzó una indirecta vinculada a la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Mientras tanto todos los días tenemos ‘cascadas' de noticias y hechos... raro", sentenció la funcionaria.

Sigo esperando saber cuál es la traición, ni una prueba, ni un indicio más que palabrerío estéril. Mientras tanto todos los días tenemos "cascadas" de noticias y hechos... raro. May 10, 2026

El origen de la "cascada" y la respuesta a las críticas

La frase de Victoria Villarruel no fue casual, ya que hizo alusión directa a un testimonio clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

En dicho expediente, un contratista declaró haber construido una cascada ornamental en la vivienda del jefe de ministros.

Ante los constantes ataques de sectores libertarios cercanos a Javier Milei, la vicepresidente desafió: "Sigo esperando saber cuál es la traición, ni una prueba, ni un indicio más que palabrerío estéril".

La viralización del comentario profundiza la brecha entre la Casa Rosada y la Presidencia de la Cámara Alta, en un momento donde el entorno presidencial mantiene una vigilancia estricta sobre los movimientos políticos de la vice.

El avance de la causa judicial contra Adorni

En paralelo al cruce mediático, la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni continúa sumando elementos.

La Justicia analiza presuntas inconsistencias en la adquisición y remodelación de propiedades en barrios privados, así como diversos movimientos financieros.

En los últimos días, tanto la oposición como sectores aliados han incrementado la presión para que el jefe de Gabinete haga pública su declaración jurada.

El objetivo de estos reclamos es esclarecer el origen de los fondos utilizados en las reformas de sus inmuebles y mitigar el desgaste político que el escándalo genera en la administración central.