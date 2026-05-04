La chicana de Victoria Villarruel en medio del caso Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

Victoria Villarruel aprovechó el nuevo capítulo del escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para dejar en claro sus diferencias con el Gobierno que encabeza Javier Milei. Es que en una respuesta a un usuario en X, la Vicepresidenta hizo referencia a una de las refacciones que el ex vocero habría realizado en su casa en un country.

"¡¡Feliz cumpleaños atrasado!! "¡¡Que tengas una cascada de éxitos este año!!", escribió Villarruel en X al usuario @gatin, que le había pedido un saludo.

El comentario de la titular del Senado hace referencia a la cascada que presuntamente habría construido Adorni en su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, según aseguró este lunes el contratista Matías Tabar al declarar como testigo en la causa que investiga al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito.

Tabar, además, aseveró que el funcionario gastó más de 245 mil dólares que pagó en efectivo para acondicionar la pileta, colocar césped y equipar un quincho, entre otros trabajos en la propiedad.

En tanto, el mensaje de Villarruel vuelve a evidenciar la distancia prácticamente definitiva que existe entre la Vicepresidenta y el resto de los integrantes de La Libertad Avanza.

En las últimas horas incluso, la titular del Senado fue foco de las críticas de la diputada nacional oficialista Lilia Lemoine, que la calificó como "domadora de bombillas" y vaticinó que la vicepresidenta "va a terminar en fórmula con (Guillermo) Moreno".