La Justicia desestimó una denuncia de Villarruel contra Petri por llamarla "golpista"

La Justicia Federal decidió no hacer lugar a la presentación judicial impulsada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, contra el ex ministro de Defensa y actual diputado, Luis Petri.

La titular del Senado lo había denunciado tras una serie de fuertes críticas en las que Petri la vinculó con presuntas maniobras para desestabilizar la gestión que encabeza el presidente, Javier Milei.

Los hermanos Milei rompieron relación con Villarruel y sumaron a Petri como aliado de confianza.

El fallo, emitido por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, desestimó los cargos de calumnias, injurias y atentado contra el orden constitucional que Villarruel había esgrimido. Para la Justicia, las declaraciones del legislador se mantienen dentro del marco de la disputa política y no configuran un ilícito penal.

El origen del conflicto

La disputa legal se remonta a declaraciones de Petri el pasado 2 de marzo. En aquella oportunidad, el legislador libertario aseguró que la Vicepresidenta buscaba erigirse como una "alternativa" de poder ante un eventual colapso del plan económico. "No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas", había disparado el ex ministro.

La respuesta de la titular de la Cámara Alta no se hizo esperar en redes sociales, donde tildó a Petri de "vecina chusma" y cuestionó su gestión en Defensa, haciendo alusión irónica a sus apariciones con uniformes militares (los tildó de "cosplays") y denunciando el vaciamiento de la obra social IOSFA.

Argumentos rechazados

En su denuncia, Villarruel sostuvo que las palabras de Petri no eran una mera opinión política, sino "agravios y mentiras" que dañaban tanto su honor personal como la investidura de la Vicepresidencia. Sin embargo, el magistrado interviniente consideró que no hubo una lesión que amerite una sanción penal, priorizando el derecho a la libre expresión en contextos de debate público.

Con esta resolución, la Justicia pone un freno a la judicialización de la interna oficialista, aunque el cruce de acusaciones -que incluyó términos como "golpista" por parte de Petri- deja una herida abierta en la relación entre dos funcionarias del Gobierno.