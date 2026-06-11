Buscan profesionales en Quilmes para ingresar a la Policía Judicial bonaerense

La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires lanzó un Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir distintos cargos dentro de la Policía Judicial, una institución civil y técnico-científica que asiste a los fiscales en la investigación de delitos y en la recolección y preservación de pruebas en causas penales.

La convocatoria incluye a la Coordinación Regional 1, integrada por los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, por lo que representa una nueva oportunidad laboral para profesionales y técnicos de la región interesados en incorporarse a esta estructura especializada creada por la Ley Provincial Nº 15.005.

El llamado se realiza en el marco de lo establecido por el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Estatuto de la Policía Judicial aprobado mediante el Acuerdo 4026 de la Suprema Corte bonaerense y el Reglamento General establecido por la Resolución PG Nº 227/22 de la Procuración General.

Entre los cargos a cubrir se encuentran vacantes para Licenciados o Técnicos en Radiología y Licenciados en Criminalística, ambos con sede en Lomas de Zamora. También se busca incorporar profesionales en Psicología para desempeñarse en La Plata, además de especialistas en Seguridad e Higiene, Balística Forense y Técnicos Evisceradores o con formación afín.

Asimismo, el concurso contempla seis cargos para médicos distribuidos en distintas dependencias y una vacante destinada a Bioquímicos, Licenciados en Química o Farmacéuticos.

Desde la Procuración General informaron que los interesados podrán consultar los requisitos específicos, las condiciones de inscripción y toda la documentación necesaria a través del Centro de Información Jurídica (CIJur) del Ministerio Público bonaerense.

La incorporación de nuevos profesionales busca fortalecer el funcionamiento de la Policía Judicial y potenciar las capacidades de investigación científica y técnica en los distintos departamentos judiciales de la provincia, entre ellos el de Quilmes.