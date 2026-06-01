Frustran una entradera en Bernal: enfrentamiento armado y dos detenidos

Un violento intento de entradera fue frustrado en las últimas horas en Bernal Oeste tras una rápida intervención de la Policía de Quilmes. El procedimiento derivó en un enfrentamiento armado sobre los techos de una vivienda familiar, la persecución de los sospechosos y la aprehensión de dos delincuentes -uno de ellos menor de edad- a quienes se les secuestró un arma de fuego con munición percutada y herramientas técnicas.

El hecho se desencadenó durante las recorridas nocturnas preventivas que realizaba el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Segunda. Al recibir un alerta radial del 911 sobre un ingreso en una finca ubicada en el cruce de Pilcomayo y Victorica, los efectivos se dirigieron al lugar y divisaron un automóvil de apoyo que se dio a la fuga a gran velocidad ante el arribo policial.

Al aproximarse a la vivienda afectada de la calle Victorica, los agentes descubrieron a un sospechoso armado sobre los techos. El delincuente comenzó a efectuar disparos contra el personal policial, agresión que fue repelida por los uniformados mediante el uso de sus armas reglamentarias al tiempo que se coordinaban refuerzos en el perímetro.

Tras un operativo cerrojo en las parcelas linderas, se logró reducir al tirador, un joven de 18 años identificado, a quien se le incautó un revólver marca Tiber (sin numeración visible) con tres cartuchos intactos y tres vainas servidas percutadas en su tambor.

En paralelo, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que se dirigía en apoyo perimetral divisó a pocos metros a un segundo sospechoso que saltaba un paredón hacia la vía pública para escapar corriendo. Tras interceptarlo a los pocos metros, se identificó a un joven de 16 años.

En su poder se secuestró un bolso técnico que contenía cuatro destornilladores de grandes dimensiones, una barreta de mano, una llave de fuerza tipo "power" utilizada para el forzado de rejas, pasamontañas y guantes negros. Mantenida una inspección en la finca con la anuencia de la propietaria, se constató que la banda no llegó a vulnerar ninguna abertura ni a sustraer elementos debido a la interrupción de las fuerzas de seguridad.

La UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Quilmes convalidó el accionar policial y dispuso la detención formal de ambos implicados bajo la carátula de "Robo Agravado por el Empleo de Arma".