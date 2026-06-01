Quilmes: incendian un auto frente a una vivienda tras un conflicto vecinal

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Quilmes Oeste terminó con un automóvil incendiado frente a una vivienda, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.



El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Emilio Torre y 811, donde, según las primeras informaciones, el ataque estaría relacionado con un conflicto previo entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, los responsables del incidente habrían intentado además prender fuego una vivienda ubicada en el lugar. Sin embargo, las llamas afectaron finalmente a un vehículo estacionado en la puerta del domicilio.

El incendio generó momentos de tensión entre los habitantes del barrio, quienes alertaron a las autoridades sobre lo sucedido. Tras el aviso, personal de emergencia intervino para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia las construcciones cercanas.