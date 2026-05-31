Cortes de agua en Quilmes por tareas de mantenimiento en la Planta General Belgrano

Los vecinos de Quilmes podrían experimentar baja presión o falta de agua durante este domingo debido a un importante operativo de mantenimiento que lleva adelante AySA en la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en Bernal.

La empresa informó que realizará la limpieza e inspección anual de las rejas de la torre toma, la estructura emplazada dentro del Río de la Plata desde donde se capta el agua que luego es potabilizada y distribuida a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para concretar las tareas, que incluyen trabajos subacuáticos a cargo de un equipo especializado de buzos, AySA dispuso la detención temporal de las estaciones elevadoras vinculadas a la planta. Como consecuencia, podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable durante toda la jornada en Quilmes y otros municipios de la zona sur del conurbano.

Según explicó la empresa, las tareas son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, ya que permiten retirar elementos arrastrados por el río y verificar el estado de las rejas que protegen el ingreso de agua a la planta. De esta manera se evita la pérdida de rendimiento en los equipos de bombeo y se optimiza la producción de agua potable.

Además de Quilmes, las posibles afectaciones alcanzan a localidades de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, así como algunos sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde AySA recomendaron a los usuarios realizar un uso racional de las reservas domiciliarias mientras se desarrollen los trabajos y recordaron que, una vez finalizado el operativo, el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Para consultas, la empresa mantiene habilitado su canal de atención por WhatsApp al 11-5984-5794, el 0800-321-2482 y la plataforma digital para consultar interrupciones programadas del servicio.