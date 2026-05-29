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Viernes, 29 de mayo de 2026

Otro hombre murió arrollado por el tren en Bernal: segundo accidente en menos de 48 horas

El accidente ocurrió este viernes en el paso peatonal de Zapiola y volvió a afectar el servicio de la Línea Roca. El miércoles, otra persona había fallecido en el mismo sector.

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Un hombre murió este viernes tras ser arrollado por una formación de la Línea Roca en el paso peatonal de Zapiola, en Bernal, en un nuevo accidente ocurrido en el mismo lugar donde otra persona perdió la vida menos de 48 horas antes.

El hecho generó importantes complicaciones en el servicio ferroviario. Como consecuencia, el ramal La Plata circuló limitado entre Quilmes y La Plata, mientras que el Bosques vía Quilmes operó reducido entre Berazategui y Bosques.

Según se informó, el accidente ocurrió cuando la formación atravesaba el sector peatonal ubicado a pocos metros de la estación Bernal. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal ferroviario.

El episodio volvió a generar conmoción entre vecinos y pasajeros, ya que el miércoles por la tarde otro hombre había fallecido tras ser embestido por un tren cuando ingresaba a la estación Bernal.

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