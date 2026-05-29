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Viernes, 29 de mayo de 2026

Taller gratuito de IA y empleo en Quilmes TEC: cómo inscribirse

Se trata del "Taller de Introducción a la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Laboral" que se desarrolla este viernes.

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Quilmes TEC anunció una nueva capacitación gratuita orientada a quienes buscan incorporar herramientas vinculadas a la Inteligencia Artificial y mejorar sus oportunidades en el mundo laboral. Se trata del "Taller de Introducción a la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Laboral", una propuesta presencial que se desarrollará el viernes 29 de mayo, de 14 a 17, en la sede ubicada en Lamadrid y Martín Rodríguez, en Quilmes Oeste.

La iniciativa está dirigida a personas interesadas en conocer el panorama actual de la IA, aprender sobre las principales herramientas disponibles y comprender cómo estas tecnologías impactan en el ámbito del trabajo y la formación profesional.

Desde la organización destacaron que el objetivo del taller es brindar conocimientos básicos y prácticos para que los participantes puedan potenciar sus capacidades y adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

La actividad será gratuita, con cupos limitados, y la inscripción ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Mi Quilmes Digital. Además, para recibir más información, los interesados podrán comunicarse mediante el correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar.

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