Un jubilado de Quilmes creó una app para intercambiar objetos sin plata: de qué se trata

A los 73 años, cuando muchos piensan en descansar, Miguel Ángel Cortez decidió empezar un proyecto nuevo. Jubilado, vecino de Quilmes y egresado de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel, acaba de lanzar "Canjeo", una aplicación gratuita pensada para intercambiar objetos, servicios y alimentos entre vecinos, sin dinero ni intermediarios.

Lo llamativo es que Cortez no es programador ni tiene formación técnica en sistemas. Su herramienta principal fue la inteligencia artificial.

"Con inteligencia artificial, a los 73 años, se puede crear algo con impacto real en la sociedad. Empezando por el barrio", resume.

Una idea nacida en el conventillo y las plazas

La historia detrás de la aplicación tiene raíces profundas. Cortez creció en un conventillo, donde compartir era parte de la vida cotidiana.

"‘Tota, ¿tenés tal cosa? Te la devuelvo mañana'. La solidaridad entre vecinos era algo natural", recuerda.

Décadas después, observando a su ex mujer -artesana y ceramista- encontró el disparador definitivo. Ella participa de grupos de intercambio de plantas en Facebook, donde personas se reúnen en plazas para cambiar plantines y distintos objetos. Sin embargo, con el tiempo, algunos comenzaron a pedir alimentos o dinero a cambio.

Casi al mismo tiempo, su hija "Pepa", radicada en Valencia, le mostró una aplicación utilizada en España para donar objetos en desuso. Ahí nació la idea: crear una herramienta similar para Argentina y, especialmente, para Quilmes.



Inteligencia artificial y desarrollo sin saber programar

Cortez, diseñador gráfico y publicitario de profesión, recurrió a herramientas de inteligencia artificial para desarrollar el proyecto. Con asistencia de sistemas como Claude y otras plataformas de IA, logró construir una aplicación funcional en pocas semanas.

Sin escribir código de manera tradicional, desarrolló una plataforma con base de datos en la nube, diseño adaptable a celulares y todas las pantallas operativas.

La aplicación se llama Canjeo y funciona directamente desde el navegador del celular, sin necesidad de descargar nada.

Cómo funciona "Canjeo"

La plataforma permite publicar objetos o servicios para intercambiar y especificar qué se busca a cambio. Se pueden ofrecer plantas, herramientas, ropa, vehículos, alimentos y hasta servicios.

Además, cuenta con una opción para regalar directamente sin pedir nada a cambio.

Cada usuario se registra con su número real de WhatsApp, una medida pensada para generar mayor confianza y facilitar el contacto entre vecinos. También incorpora geolocalización por zonas, mostrando primero las publicaciones cercanas, y un sistema de reputación que registra los intercambios realizados.

"Esto es un comienzo. A medida que los usuarios la usen y nos cuenten qué necesitan, vamos a seguir mejorándola", señala Cortez.

Actualmente, la aplicación ya puede utilizarse en cualquier ciudad del país, aunque el proyecto nació con una fuerte impronta barrial y comunitaria.

"El trueque no es de una crisis ni de un barrio. Es una forma de vincularse", concluye.