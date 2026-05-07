CAME pidió cambios para aliviar la crisis: "Nos está yendo muy mal"

Representantes de las economías regionales de todo el país mantuvieron un encuentro con diputados y senadores nacionales de distintos espacios políticos, donde expusieron las principales problemáticas que afectan al sector productivo. La reunión contó con la participación de productores de diversas provincias y referentes de entidades empresarias, entre ellos el vicepresidente primero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alberto Kahale.

Durante el encuentro, los productores plantearon ante los legisladores las dificultades que atraviesan las economías regionales, entre ellas la presión tributaria, la falta de rentabilidad y competitividad, los altos costos laborales y energéticos, las complicaciones para acceder al financiamiento y las deficiencias en infraestructura y logística.

Kahale destacó la amplia convocatoria y el interés mostrado por los representantes del Congreso. "Había casi 50 legisladores de todos los bloques, también había productores de diferentes provincias. Tomaron nota, se fueron conformes y quedamos en seguir trabajando", señaló en Radio FMQ.

En ese marco, el dirigente empresario advirtió sobre el impacto que tienen las políticas de apertura de importaciones sobre las pequeñas y medianas empresas nacionales. "Lo que queremos hacerle ver al Gobierno es que las importaciones afectan a las empresas, no es la dirección correcta", afirmó.

Asimismo, Kahale cuestionó la falta de diálogo entre el Ejecutivo nacional y el sector pyme. "Al presidente no le interesa atender a las pymes, que son las que dan el 70% del trabajo en el país", sostuvo.

Por último, remarcó la preocupación del sector por la situación económica actual y pidió cambios en las políticas destinadas a la producción y el empleo. "Nosotros no queremos que le vaya mal al presidente, pero esto tiene que cambiar porque nos está yendo muy mal a los que damos empleo", concluyó.