Las pymes le respondieron a Javier Milei: "Sin industria nacional es imposible un desarrollo sostenido para la Argentina"

Luego de las declaraciones realizadas por el presidente de la nación, Javier Milei, contra empresarios nacionales, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó los dichos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria.

Las declaraciones del mandatario, realizadas durante una exposición (Argentina Week) en Nueva York, volvieron a apuntar contra empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, lo que generó repercusiones en el sector industrial.

Rosato sostuvo que la Argentina necesita poner el foco en cómo recuperar la producción y el empleo, en un contexto donde numerosas pymes enfrentan caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la actividad.

"Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas", afirmó en declaraciones a Agencia Noticias Argentinas.

Fortalecimiento de la producción

En ese sentido, señaló que la discusión pública debería centrarse en cómo fortalecer el entramado productivo argentino, que es el principal generador de empleo en el país.

"El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo", sostuvo el dirigente empresario.

Rosato remarcó además que las pymes industriales representan uno de los pilares de la economía nacional, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que promuevan la producción, mercado interno y competitividad. "Sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina", concluyó.

¿Qué dijo Milei en Nueva York?

"Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios", disparó el mandatario hace unas horas en un auditorio repleto.

"Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta", añadió el líder libertario. "Fueron ellos los que atacaron a los argentinos durante años", dijo.