Sorpresa y enojo: así reaccionaron los empresarios al discurso de Milei en Nueva York por las críticas a Rocca y Madanes Quintanilla

El discurso de Javier Milei durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York no pasó como uno más, y generó reacciones diversas entre empresarios, banqueros e inversores que participaron del evento realizado en la sede de JPMorgan Chase.

Varios ejecutivos mostraron sorpresa por el tono del mandatario y por las críticas que lanzó contra empresarios argentinos, en particular contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Uno de los banqueros que siguió la exposición del Presidente señaló a periodistas acreditados que "fue innecesario, no era el ámbito adecuado para hacerlo", en referencia a los cuestionamientos dirigidos a empresarios durante la presentación.

No es para menos, durante su intervención, Milei volvió a cuestionar a los que denomina "empresarios prebendarios" y mencionó directamente a Rocca y Madanes Quintanilla.

En ese marco, el mandatario recordó sus enfrentamientos con ambos y cuestionó particularmente al dueño de Fate y Aluar. "Ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle", afirmó, para sorpresa de los presentes.

Las palabras del Presidente no pasaron desapercibidas entre los cerca de 400 empresarios, inversores y referentes del mundo financiero que asistieron al evento. Un ejecutivo de un holding multinacional comentó a periodistas presentes que el tono del discurso sorprendió a parte de la audiencia. "Subió muy fuerte la apuesta. No me gustaría estar en los zapatos de Rocca y de Madanes Quintanilla", señaló.

Otro banquero que presenció la exposición consideró que el inicio del discurso fue moderado, pero que luego el Presidente adoptó un tono más confrontativo. "El Presidente arrancó muy tranquilo, pero después fue muy directo en el ataque. No sé si está bueno hacerlo en este ambiente", sostuvo ante los periodistas que acompañan la gira.

Un mensaje que generó lecturas divididas

Entre los asistentes también surgieron interpretaciones distintas sobre el contenido del discurso.

Un director ejecutivo de un banco extranjero evaluó que el mensaje estuvo más orientado a la política interna argentina que a captar inversiones. "Fue un mensaje muy local. Tal vez se esperaba algo más dirigido a los inversores", señaló a periodistas que cubrían el evento.

Otros empresarios coincidieron en que el discurso estuvo dividido en dos partes: una enfocada en las críticas a determinados sectores empresariales y otra centrada en la defensa del programa económico del Gobierno.

Un empresario del sector energético indicó que los cuestionamientos a empresarios "terminaron opacando parte del mensaje destinado a los inversores". "No hubo grandes anuncios nuevos para atraer inversiones", agregó.