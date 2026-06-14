Durante 10 días, Javier Milei visitará España, Paraguay y Estados Unidos

Javier Milei reactiva sus viajes internacionales. En esta ocasión, tres serán sus destinos en apenas 10 días, abarcando desde fines de este mes hasta principios de julio, cuando recorrerá tres países de dos continentes para reencontrarse con ciudades ya visitadas y con viejos conocidos de su gestión. El periplo incluirá actividades académicas, comerciales y diplomáticas.

Actividades en Madrid y Asunción

En principio, el Presidente de la Nación emprenderá el 24 de junio próximo su sexto viaje a España, donde permanecerá tres días, hasta el 27, específicamente en la ciudad de Madrid.

En la capital española, brindará una conferencia en la Universidad San Pablo CEU y mantendrá reuniones con empresarios locales y europeos interesados en realizar inversiones a partir del RIGI y del denominado "súper RIGI".

Tampoco se descarta un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox, o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De regreso de la península ibérica, el mandatario permanecerá tres días en Buenos Aires antes de trasladarse a Asunción el 30 de junio para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur.

Este encuentro será el primero bajo la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, el cual rige desde el 1 de mayo de este año. En la capital paraguaya, se prevén reuniones bilaterales con el mandatario anfitrión, Santiago Peña, y un posible encuentro con el presidente brasileño, Lula da Silva.

Celebraciones en Washington

Por último, Javier Milei realizará una nueva visita a los Estados Unidos, invitado por el presidente norteamericano Donald Trump, para participar de los festejos oficiales del 4 de julio en la ciudad de Washington. La jornada conmemorará el 250° aniversario de la independencia de ese país.

La presencia del jefe de Estado argentino en territorio estadounidense buscará ratificar la intensidad de las relaciones bilaterales y el alineamiento político de la gestión nacional con la administración republicana de la Casa Blanca.