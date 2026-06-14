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Domingo, 14 de junio de 2026

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Con este mensaje, Milei volvió a respaldar a Adorni por la polémica de su patrimonio

El presidente reposteó un mensaje que denuncia campañas de desprestigio contra el jefe de Gabinete por las modificaciones en su declaración jurada.

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El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del exvocero. 

El gesto del mandatario nacional se produjo a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram.

En dicha plataforma, el jefe de Estado se hizo eco de un mensaje redactado por el autor Eric Harris que apuntaba contra las denuncias públicas de los últimos días. 

Con este mensaje, Milei volvió a respaldar a Adorni por la polémica de su patrimonio

El texto replicado por el Presidente manifestaba: "Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo"

Con esta acción en sus historias dominicales, el líder libertario ratificó su alineamiento con el funcionario.

Cuestionamientos de la oposición

La reacción del jefe de Estado ocurrió en una semana donde la evolución de los bienes del jefe de ministros acaparó el centro de la escena política. 

El incremento de los activos declarados por el coordinador ministerial generó pedidos de explicaciones y fuertes cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la oposición.

A pesar de los ruidos internos y de las contradicciones señaladas en torno a los datos que el ministro coordinó ante el Congreso de la Nación, la conducción del Poder Ejecutivo optó por asimilar la discusión como parte de una campaña de desprestigio. 

De este modo, la gestión de Javier Milei reforzó la permanencia de Manuel Adorni dentro de la mesa chica del Gobierno nacional, en un contexto de incertidumbre económica donde crece la inquietud de los ciudadanos por la política y el empleo.

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