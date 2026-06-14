Semana clave: diputados negocian la interpelación de Adorni

Diputados de la oposición pidieron interpelar a Manuel Adorni en la Cámara baja, en medio de la investigación que pesa sobre el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación que realizó Adorni de su declaración jurada esta semana dejó varios cuestionamientos de parte de la oposición, que busca que se presente en el recinto a dar explicaciones.

La nota, elevada al titular de la Cámara baja, Martín Menem, exige abrir el recinto este martes 23 de junio.

El pedido lleva la firma de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Ariel Rauschenberger, Gabriela Pedrali, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, María Graciela Parola, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur, Ernesto "Pipi" Alí (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, María Inés Zigarán (Provincias Unidas), Myriam Bregman, Nestor Pitrola, Romina Del Plá, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade (Coalición Cívica), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Jorge Fernández (Primero San Luis) y Marcela Pagano (Coherencia).

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados sostienen que el jefe de Gabinete "tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud" y remarcan que esa responsabilidad "no admite relativizaciones".

En el planteo se suman declaraciones públicas que hizo Adorni en las que explicó la existencia de ahorros acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti, por aproximadamente U$S 500.000 que no habían sido incluidos en declaraciones juradas anteriores.

Sobre este punto, se pone el foco en la exposición que el funcionario realizó el 29 de abril ante la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, Adorni sostuvo que había cumplido con todas las exigencias previstas por la Ley de Ética Pública y que "nunca existió ocultación alguna" respecto de los bienes que integran su patrimonio.