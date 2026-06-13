Un diputado aliado del Gobierno fue lapidario con el futuro de Adorni: "Antes del 23 cae"

El ex jefe de bancada de La Libertad Avanza en Diputados y actual titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago fue terminante con el futuro de Manuel Adorni y le puso fecha de salida.

En ese sentido, aseguró que dará su apoyo al pedido de interpelación al jefe de Gabinete (que podría ser este 23 de junio), aunque consideró que se irá "antes" de esa fecha.

"El Gobierno no va a querer pagar más costos y creo que antes del 23 cae", apuntó el legislador.

En ese marco, estimó que "seguramente es parte de la interna esto de haberle dado un plazo más".

"Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El problema del jefe de Gabinete es que fue mintiendo y descaradamente. En un programa decía una cosa y en el otro decía otra y a los diputados les decía otra sobre el mismo tema", afirmó el diputado.

En torno a su apoyo a la interpelación, aseguró: "Nos sentimos muy tomados de bol..., que nos vino y nos mintió cuando se fue y al otro día seguía haciendo declaraciones distintas. Fue todo distinto a lo que nos vino a contar a los diputados".

Sin embargo, apuntó que no llegan con los votos para tener el quorum necesario. "El oficialismo tiene 94 bancas, al menos que dejen de ser hipócritas y le saquen el problema al Gobierno. No están los dos tercios. Sí para una interpelación (que se necesita la mitad más uno). Salvo que diputados tomen cartas en el asunto y apoyen la moción, como los de Patricia Bullrich", apuntó.