Adorni omitió presentar el anexo con el patrimonio de su esposa en su declaración jurada

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de controversia en los tribunales, ya que en el marco de la investigación que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, la Oficina Anticorrupción (OA) remitió a la Justicia la nueva presentación patrimonial del funcionario (correspondiente al período 2025), junto con las declaraciones rectificativas de los dos años anteriores.

Sin embargo, el organismo no pudo enviar el anexo reservado de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que el funcionario omitió presentarlo.

La ausencia del formulario reservado puede resultar sensible en un contexto en el que el jefe de Gabinete modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas.

La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos.

No se trata de la primera vez que Adorni demora la presentación del anexo correspondiente a los bienes de su esposa, debido a que ya lo había hecho en su declaración anterior.

El año pasado incurrió en la misma conducta y recién acompañó el anexo de Angeletti en abril de este año, cuando la causa penal ya reflejaba avances notorios. Fue recién en esa instancia donde se blanqueó la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá.

El detalle de los bienes de Angeletti es considerado una pieza clave por los investigadores. En una reciente entrevista televisiva en LN+, Adorni justificó la evolución de su nivel de vida basándose en los ingresos de su esposa, destacando su trayectoria de más de 23 años en cargos gerenciales del sector privado y aclarando que jamás se desempeñó en la función pública.

En ese mismo reportaje, el funcionario sostuvo que junto a su esposa decidieron unificar sus ahorros y que, durante 25 años, mantuvieron una porción de esos fondos fuera del sistema formal -es decir, "en negro"- como un mecanismo de resguardo frente a lo que denominó la "vieja política".

Las rectificaciones de Adorni y las obligaciones en la declaración jurada

Estas justificaciones se tradujeron en las recientes rectificaciones formales: Adorni corrigió la titularidad de la casa de Indio Cuá. Originalmente no la había incluido en su declaración bajo el argumento de que pertenecía exclusivamente a su esposa, pero ahora modificó el registro para declarar que posee el 50% de la propiedad.

En paralelo, se conoció que el matrimonio se inscribió en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de Inocencia Fiscal.

El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de la administración pública no deja margen a la opcionalidad de estos documentos, los cuales constan de dos vías obligatorias:

-Formulario F-1245 (Público): Se presenta de manera electrónica y contiene el detalle patrimonial, personal y laboral del funcionario. Adorni completó este paso de forma remota.

-Formulario F-1246 (Anexo Reservado): Es de carácter obligatorio para todo funcionario casado, en convivencia o con hijos menores de edad. A diferencia del anterior, se presenta en formato papel dentro de un sobre cerrado y firmado.