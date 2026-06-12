Crece la presión sobre Manuel Adorni: denuncia penal de la Coalición Cívica por activos no informados

Como si la causa por presunto enriquecimiento ilícito fuera poco en el frente judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumo otro problema en el cierre de la semana con una denuncia penal presentada por los diputados de la Coalición Cívica. Lo acusan de delitos cuya pena puede implicar una condena en prisión de entre 3 a 8 años.

Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, ambos dirigentes del sello que conduce Elisa "Lilita" Carrió, apuntaron contra Adorni por "la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025" con el agravante de la "falsedad en el informe escrito de gestión".

Los diputados denunciaron a Manuel Adorni.

En la denuncia sostienen que el jefe de Gabinete del presidente de la Nación, Javier Milei, incurrió en "una intención deliberada de ocultamiento, para evitar no sólo el pago de impuestos, sino todo control de legalidad" .

Además lo acusaron de mentir en su informe de gestión, presentado el pasado 29 de abril: "No es un simple acto administrativo (...) adquiere condición de documento público".

Avanza intento de expulsarlo con moción de censura

En el Congreso la oposición definirá la semana próxima en una sesión en el Senado si profundiza la presión para expulsarlo mediante una moción de censura.

El peronismo y la izquierda impulsan la votación en ambas Cámaras, mientras el PRO, la UCR y otros partidos provinciales definen postura.

Pero incluso los aliados parlamentarios del PRO le marcaron la cancha al presidente Milei respecto de Adorni y su permanencia en el cargo. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni"., publico la cuenta del partido fundado por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri en X.

Por su parte, el diputado Ferraro poste ó en X sobre la situación de Adorni: "vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales. Por eso, desde distintos bloques, pedimos una sesión especial para el 23 de junio y exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional", informó.

"Los argentinos no merecen un Jefe de Gabinete que miente descaradamente para "justificar" su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo", cerró el opositor.