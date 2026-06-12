El bitcoin subió 296% entre 2014 y 2018: así fue el mercado en el que "operó" Adorni

El jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró haber omitido en su declaración jurada unos 500.000 dólares invertidos en bitcoin entre 2013 y 2018. Según su relato, el capital inicial fue de 200.000 dólares y la ganancia rondó los 300.000, lo que representa un crecimiento del 150% en ese lapso.

Sin embargo, los datos históricos del mercado muestran que el bitcoin subió un 296% de punta a punta entre enero de 2014 y diciembre de 2018. Quien hubiera invertido 200.000 dólares en enero de 2014 -equivalentes a unos 211 bitcoin- y los hubiera conservado hasta diciembre de 2018, habría obtenido aproximadamente 790.000 dólares. La diferencia entre ese resultado teórico y la ganancia que declara Adorni se explicaría, según el propio funcionario, por operaciones de compraventa puntuales: aseguró haber hecho "un millón" de transacciones y admitió que no siempre ganó.

Un mercado volátil y de alto riesgo

La evolución anual del bitcoin en ese período ilustra la volatilidad del activo. En 2014 cayó un 67%, cerrando apenas por encima de los 300 dólares tras haber arrancado el año cerca de los 900. En 2015 rebotó un 54% y en 2016 avanzó un 110%, rozando los 1.000 dólares. El gran salto llegó en 2017, cuando la criptomoneda trepó un 1.274% y superó por primera vez los 10.000 dólares. En 2018, en cambio, perdió un 72% de punta a punta y cerró el año cerca de los 3.700 dólares.

Adorni explicó que operaba con una paperwallet o "billetera de papel" autocustodiada, una práctica habitual en los primeros años del bitcoin que consiste en imprimir las claves públicas y privadas y guardarlas físicamente. Gabriela Battiato, coordinadora de legales de la ONG Bitcoin Argentina, señaló que lo que mostró el funcionario es compatible con una billetera que solo permite almacenar bitcoin, y destacó que con las dos direcciones visibles -de origen y de salida- las operaciones pueden rastrearse en la blockchain. Advirtió, no obstante, que hoy las paperwallets no se recomiendan por sus bajos estándares de seguridad.

El propio Adorni reconoció que en aquel momento el activo le parecía "un producto abstracto" y que su esposa no estaba de acuerdo con la inversión.